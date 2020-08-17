شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح مميزات استخدام «التعريف الإلكتروني» عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت “الأحوال المدنية” أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم للمكتب.

وقالت الأحوال المدنية إن من مميزات الخدمة توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف يهم في مكاتبنا.

وأضافت: تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخير بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى، كما أن الخدمة تغني عن استخدام الورق.