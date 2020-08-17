"سبوتنيك" ترصد موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا... صور

وتظهر الصور حجم الدمار الذي لحق بغرفة حاجر "رشو" التابع للجيش العربي السوري في "تل الذهب" جنوب شرقي القامشلي في ريف الحسكة، بعد استهدافه بالرشاشات الثقيلة من قبل مدرعات تابعة للاحتلال.
© Sputnik . Attia Al-Attia
موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا
وخلال الاشتباك قتل جندي في الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران بينهما ضابط برتبة ملازم بجروح.
© Sputnik . Attia Al-Attia
موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن عناصر حاجز "رشو" في الجبش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي في ريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور كان قادم من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له.
© Sputnik . Attia Al-Attia
موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا
© REUTERS / AZAD LASHKARI
وأكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش العربي السوري خلال الاشتباك.
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