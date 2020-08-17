شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 442 حالة كورونا و9 وفيات خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق بإسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 442 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 27 ألفا و347 حالة.

وأوضح أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ارتفع إلى 39 ألفا و25 مصابا، والوفيات بلغت 1379 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 40 مريضا بالعناية المركزة.

يُذكّر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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