شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوافون».. مبادرة إنسانية لإطعام وعلاج القطط في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله مبادرة إنسانية في جدة، لتوفير الطعام والرعاية للقطط التي تحتاج للرعاية في الشوارع. وتشير تفاصيل المبادرة إلى أن “أرباب الحرف” شكلوا فريقاً تطوعياً أطلقوا عليه لقب “الطوافين” لإطعام وعلاج قطط منطقة البلد في جدة. وتفاعل العشرات من المغردين مع هذه المبادرة الإنسانية مثمنين مثل هذه الجهود والمبادرات التي تجسد الرحمة والرأفة بالحيوانات.

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