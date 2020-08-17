شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي في «الأمن العام» على رتبة «جندي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الإثنين، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي (اضغــط هنــا).