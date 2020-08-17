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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة وغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن الطقس ليوم غد الثلاثاء، سماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
كما توقعت الأرصاد، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، تمتد إلى نجران.
كذلك تمتد الحالة الجوية، إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل التأثير إلى المناطق الجنوبية العربية على المملكة.
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