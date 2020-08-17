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شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة القصيم، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 6 باكستانيين امتهنوا تزوير الوثائق والمستندات الرسمية.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت، عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ( 6 ) أشخاص من الجنسية الباكستانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر )، وذلك لتورطهم بامتهان تزوير الوثائق والمستندات الرسمية والترويج لها وبيعها.
وأوضح السحيباني أنه ضُبط بحوزتهم مبلغ ( 33020) ريالاً، والمواد والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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