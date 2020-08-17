"ZTE" تطلق "Axon 20 5G" أول هاتف بكاميرا أسفل الشاشة ‎(صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلنت شركة ZTE الصينية المزود الدولي الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية، اليوم الاثنين، أنها ستطلق أول هاتف ذكي ”منتج بكميات كبيرة“ ومزود بكاميرا سيلفي تحت الشاشة، مع تحديد موعد الإطلاق في الأول من سبتمبر.

وسيكون ”ZTE Axon 20 5G“، الذي سيتم إطلاقه في الصين في 1 سبتمبر/أيلول المقبل، أول هاتف ذكي مزود بكاميرا أسفل الشاشة يتم طرحه في السوق.

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يتميز الهاتف بشاشة OLED حجمها 6.92 إنش بدقة 6.92 بوصة (1،080 × 2460 بكسل)، وسيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 765G SoC، بالإضافة إلى أنه يدعم الجيل التالي من اتصال 5G.

وسوف يأتي الهاتف بثلاثة أنواع من ذاكرة الوصول العشوائي تشمل 6 و 8 و 12 جيجا بايت، بالإضافة إلى خياري تخزين 64 و 128 جيجا بايت، وبطارية تبلغ 4120 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية ستأتي أسفل الشاشة بدقة 3٢

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: ”يهدف هذا الهاتف إلى تزويد المستهلكين بتجارب غير مسبوقة بشكل مستمر، كما تلتزم (زد تي إي) بتسريع تطوير التقنيات المبتكرة“.

وتصف الشركة الجهاز الجديد بأنه ”علامة فارقة“ في طموحها لبيع ”هاتف ذكي بشاشة كاملة حقيقية“.