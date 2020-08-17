دون دواء.. ابتكار علاج جديد لالتهاب الشعب الهوائية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

الخليج 365

تعتبر حالة التهاب الشعب الهوائية من الأمراض الشائعة والخطيرة في نفس الوقت، إذ تسبب سعالا حادا وضيق تنفس. ويمكن أن يجعل التهاب الشعب الهوائية المزمن والذي ينجم عن التهاب في الرئتين بسبب التدخين أو العدوى، حتى أبسط الأعمال الروتينية، تحديا. ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا يوجد علاج يشفي هذا المرض، وأجهزة الاستنشاق تخفف الأعراض مؤقتا فقط، ولكن الآن، ابتكر العلماء طريقة جديدة للقضاء على المشكلة. تعتمد الطريقة الجديدة على التجميد السريع خلال عملية غير غازية تستغرق 30 دقيقة، يتم فيها ضخ النيتروجين السائل عند درجة حرارة 196 مئوية تحت الصفر إلى الرئتين باستخدام مسبار صغير، ما يدمر الخلايا التالفة، وفي نفس الوقت يحث الأنسجة الجديدة والصحية على النمو في مكانها. وأكدت التجربة التي أجراها صندوقا مؤسسة رويال برومبتون آند هارفيلد ومؤسسة ومستشفى تشيلسي آند ويستمنستر أن العلاج المسمى ريجوفينير آمن للغاية. ويأمل البروفيسور بالاف شاه، خبير الرئة الذي يقود التجربة، أن يكون ريجوفينير متاحًا في المستقبل لجميع المرضى الذين يحتاجونه. وقال: ”أوائل المرضى الذين عالجناهم كانوا يدخلون العناية المركزة كل بضعة أشهر بسبب العدوى، ولكنني لم أرها في المستشفى منذ بدء العلاج“.