"إيكمو" ترفع نسب التعافي من فيروس كورونا في السعودية

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها الأخرى، وتمت تجربته بنجاح على قرابة 32 مصابا حتى الآن.

ويعمل جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية، ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية.

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ويسعى الفريق الطبي المتخصص للتدخل العاجل، واستخدام هذه التقنية للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد معا.

وتشير الدراسات الحديثة إلى الدور الكبير لهذه التقنية في تحسين وظائف الرئتين في فئات محددة من المرضى المصابين بالتهابات رئوية شديدة ناجمة عن أمراض معدية أو غير معدية.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 264487 حالة، بعد تسجيل 1528 حالة شفاء جديدة، أمس الأحد، فيما أصيب خلال الـ24 الساعة الماضية نحو 1413 شخصا.