شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وجهت بفتح باب القبول نظرا للإقبال المتزايد على دراسة الماجستير في الجامعة.
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ولفتت إلى أن البرامج التي تم الإعلان عنها اليوم تشمل تخصصات الماجستير في إدارة الأعمال بفرعي الجامعة بجدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام طلاب فقط.
ويضاف إلى ذلك برنامج الماجستير في علوم البيانات في الرياض للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في تقنيات الترجمة بالرياض للطالبات.
ويكون التقديم متاح للراغبين، وينتهي يوم الخميس 20 أغسطس/آب 2020 عند الساعه 12 ظهرا، ومن المقرر أن يحصل الخريجين من برامج الماجستير على شهادة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وإفادة بإتمام البرنامج من جامعة كولورادو الأمريكية.
ويتميز نظام الدراسة المعتمد في الجامعة الإلكترونية بنمط تعليم حديث ومميز يعتمد على المرونة واستثمار التقنية في مجال التعليم ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقر فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلم.
وتشترط الجامعة ضرورة اجتياز جميع المتقدمين والمتقدمات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP)حسب شروط كل برنامج.
ويمكن للراغبين في التقديم بزيارة بوابة القبول في الموقع الإلكتروني للجامعة، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول.
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