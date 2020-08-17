غريفيث يستعرض في أبو ظبي المقترحات الأممية لاستئناف العملية السياسية باليمن

القاهرة – سبوتنيك. وقال غريفيث، عبر حسابه في "تويتر"، إن "الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، "ناقش جهود التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول وقف إطلاق نار شامل في البلاد، وتدابير اقتصادية وإنسانية، واستئناف العملية السياسية لإنهاء النزاع في اليمن".

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وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلن المبعوث الأممي تقديم مسوَّدة اتفاقيات مقترحة إلى الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، حول وقف إطلاق النَّار وتدابير إنسانية واقتصادية والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنِّزاع في اليمن.

وأكد المبعوث الأممي خلال حديثه لموقع "أخبار الأمم المتحدة"، أن مكتبه تلقى، أوائل شهر أبريل/ نيسان الماضي، التعليقات المبدئية من الحكومة و"أنصار الله" بشأن الاتفاقيات المقترحة، وأشار إلى إرسال مسوَّدة جديدة منقحة في منتصف الشهر ذاته تهدف إلى تجسير الفجوة بين وجهات النظر، مؤكداً استمرار المشاورات الثنائية مع الطرفين بشأنها.