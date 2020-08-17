الجيش اليمني: 40 قتيلا من "أنصار الله" خلال معارك شمالي البيضاء

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "الجيش الوطني يخوض مسنوداً بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي، معارك متواصلة لليوم الثاني على التوالي، ضد الحوثيين في جبهة قانية شمالي البيضاء".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضافت أن "أكثر من 40 عنصراً من الحوثيين قتلوا وجرح آخرون بنيران الجيش في جبهة قانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدات القتالية".

وأشارت إلى "استهداف مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وآليات للحوثيين في مواقع متفرقة في جبهة قانية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات من ضمنها عربة بي إم بي وعيار 23 ملم".

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في السياق، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية، أن "الجيش شن صباح اليوم، هجمات مباغتة على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأكدت "مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين وتدمير عربات، في غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف على مواقع وتعزيزات للحوثيين في مديرية نهم".

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني سيطرة قواته على مواقع مهمة ومرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية في جبهة نهم شرقي صنعاء، إثر هجوم على "أنصار الله.