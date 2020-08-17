وكتب نتنياهو: "إعلاني عن القيام حاليا بالعمل على السماح بالقيام برحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبو ظبي ستحلق فوق الأراضي السعودية".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أنه يعمل حاليا من أجل فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات المباشرة بين إسرائيل وأبو ظبي.
وقال نتنياهو، من مطار بن غوريون الدولي، "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية. هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة إعلان نتنياهو عن سعيه لمرور الرحلات الجوية إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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