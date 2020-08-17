تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت بعد الجراحة

وطمأن رئيس الوزراء الكويتي المجلس، في اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم، على التحسن المستمر الذي تشهده صحة أمير الكويت، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

© AP Photo / Jon Gambrell

وعبر المجلس عن عميق ارتياحه، "سائلا الله تعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء".

واستهل المجلس أعماله بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى أمير الكويت ونائبه وولي عهده بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ.

Advertisements

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح علاجه الطبي في الولايات المتحدة بعد جراحة لحالة لم يتم تحديدها.

وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.