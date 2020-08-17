مصر... جامعة حلوان تستعد لاستقبال الطلاب الجدد

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن جامعة حلوان تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020.

© AP Photo / Hassan Ammar

ولفتت إلى قول الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن "المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي المعمل المركزي بالجامعة، ومعمل آخر بكلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، إضافة إلى معمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل بكلية التربية الموسيقية، وآخر بكلية الفنون الجميلة".

وأوضح أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

Advertisements

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي، إنه سيتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية تسجيل الرغبات خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي، على الموقع المخصص لذلك.

وأشار إلى أن ذلك يبدأ اعتبارا من السبت الموافق 22 أغسطس/ آب 2020، وهو أول أيام التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.