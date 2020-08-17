الحريري يصل لاهاي لحضور النطق بالحكم في اغتيال والده

بيروت /ريا شرتوني/ الخليج 365

وصل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الإثنين، إلى لاهاي، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تعقد المحكمة جلستها الأولى عند الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء بتوقيت بيروت المحلي (09:00 تغ)، على أن تعقد جلستها الثانية عند الثانية والنصف من بعد الظهر، والثالثة والأخيرة عند الرابعة والنصف عصرا.

وحسب الوكالة، من المقرر أن يدلي الحريري ببيان صحفي مباشرة بعد النطق بالحكم.

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وفي 14 فبراير/شباط 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري، عبر تفجير موكبه بالعاصمة بيروت.

وكان مقررا صدور الحكم في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن انفجار مرفأ بيروت وإعلان لبنان الحداد لمدة ثلاثة أيام، أدى إلى تأجيل النطق بالحكم غيابيا بحق 4 متهمين تقول إنهم ينتمون لجماعة "حزب الله" اللبنانية.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، وقد اقتُرحت وأُقرت من مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة قتلة الحريري.

ويترقب اللبنانيون الحكم في اغتيال الحريري، وسط مزيد من الألم والحزن، جراء انفجار مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب الجاري، ما خلف 178 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريحا وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لتقديرات رسمية غير نهائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.