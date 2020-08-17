واشنطن تحث الخرطوم على "تشكيل سريع" للمجلس التشريعي

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

حثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، الإثنين، السلطات السودانية، على الاسراع في تشكيل "المجلس التشريعي الانتقالي".

وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر": "نهنئ الشعب السوداني بالذكرى السنوية لتوقيع الإعلان الدستوري، في تاريخ 17 أغسطس (آب/2019)".

وأضافت: "تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، السودان في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي السلمي، وتحث على الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي".

وفي وقت سابق الإثنين، فرقت القوات الأمنية السودانية، احتجاجات خرجت أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، للمطالبة باستكمال أهداف الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

والأحد، دعت "لجان المقاومة"، التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى خروج مسيرات مليونية في أنحاء البلاد، الإثنين، تحت شعار "جرد الحساب".

وقالت اللجان، في بيان، إن المسيرات تهدف للمطالبة بتكوين المجلس التشريعي (أحد هياكل المرحلة الانتقالية)، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ومحاكمة رموز النظام السابق، والمتسببين في فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في يونيو/ حزيران 2019.

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وتأتي هذه المسيرات، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع المجلس العسكري (تم حله)، وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على وثيقة دستورية، بشأن تقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وبعد مسيرات احتجاجية مماثلة، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وعدت الحكومة بتنفيذ مطالب المحتجين، وبالفعل بدأت بتعيين ولاة مدنيين، في يوليو/ تموز الماضي.

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