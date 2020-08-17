أكار يجتمع مع العطية وباشاغا في طرابلس

طرابلس / الخليج 365

اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في طرابلس.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الوزير أكار انتقل إلى فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية، رفقة رئيس أركانه يشار غولر، بعد مباحثاته في القصر الحكومي الليبي.

وأضاف أن أكار عقد في الفندق اجتماعا مع نظيره القطري، ووزير الداخلية الليبي.

والاجتماع الثلاثي، هو الثاني من نوعه للوزير أكار في طرابلس، حيث اجتمع بوقت سابق مع رئيس الحكومة الليبي فائز السراج، ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية.

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وفي وقت سابق الإثنين، وصل أكار ورئيس الأركان يشار غولر العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.