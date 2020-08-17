طرابلس.. اجتماع ثلاثي بين تركيا وقطر وليبيا

طرابلس / الخليج 365

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، اجتماعا ثلاثيا جمع رئيس الحكومة الليبي فائز السراج، ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، بالعاصمة طرابلس.

وجاء الاجتماع الثلاثي بعد زيارة أكار رفقة نظره القطري، ووكيل وزارة الدفاع الليبية صلاح الدين النمروش، في وقت سابق الإثنين، القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب في طرابلس.

وشارك في الاجتماع الثلاثي عن الجانب التركي إلى جانب أكار، رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر.

كما عقد أكار اجتماعا ثنائيا مع نظيره القطري في طرابلس، قبيل الاجتماع، وآخر مع السراج، بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي.

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وفي وقت سابق الإثنين، وصل أكار ورئيس الأركان يشار غولر العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.