رئيس الموساد في الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع

زين خليل/الخليج 365
وصل رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، الإثنين، إلى الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع المزمع توقيعه بين البلدين، بحسب إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الرسمية إن "كوهين" وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات حول الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلن التوصل إليه الخميس، دون مزيد من التفاصيل.
فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وصل مسؤول أمني إسرائيلي كبير إلى أبوظبي ظهر يوم الإثنين في إطار محادثات لإقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل، استعدادا لتوقيع الاتفاق في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".
والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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