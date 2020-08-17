مسؤول لبناني: عطل مفاجئ سبب ازدحاما بمطار بيروت وتم حله

ببيروت/ الخليج 365

كشف رئيس مطار بيروت فادي الحسن، الإثنين، عن أنّ عطلا وراء الازدحام الكبير بالمطار الذي تناقلته منصات التواصل، وتم حله، وعادت الأمور لطبيعتها.

وقال الحسن في تصريح للأناضول: "خلال فترة الصباح تعطّل جرار الحقائب في مطار بيروت ممّا تسبب في ازدحام في أروقة المطار".

وأضاف: "عندما تعطل الجرار تلقائيًا تجمّع الركاب وظهر ذلك في الصور التي التقطت للازدحام، لكنّ البعض ذهب بعيدًا بالتحليل".

وتابع: "عملنا على إصلاح العطل المفاجئ والآن عادت الأمور إلى طبيعتها في المطار".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل لافت صورا تبيّن ازدحامًا شديدًا في مطار بيروت وتحديدًا في قسم المغادرة.

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واعتبر رودا تلك المواقع أنّ هذا الازدحام في قسم المغادرة هو أمر طبيعي وسط الأوضاع القاسية التي تمرّ بها البلاد.

وكتب النائب المستقيل إلياس حنكش عبر حسابه بتويتر: "هذا نتيجة أدائكم السيء فرّغتوا البلد".

وكانت وسائل إعلام محليّة بينها إذاعة صوت لبنان تحدّثت أنّ معظم المسافرين في مطار بيروت اليوم غادروا لبنان بهدف الهجرة لا من أجل السياحة، بسبب الوضع الصعب الذي يعصف بالبلاد".



وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 179 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وزاد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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