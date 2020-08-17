كوشنر: نرحب بفلسطين على طاولة المفاوضات

واشنطن/الخليج 365



قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الإثنين، إنهم يرحبون بفلسطين إذا ما جلست على طاولة المفاوضات لحل مشاكلها مع إسرائيل.



جاء لك خلال مشاركة كوشنر في اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تقييم اتفاق التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل، أجاب خلاله على أسئلة الصحفيين.



وأكد كوشنر أن ترامب يركز على قضايا الشرق الأوسط منذ توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف: "ترامب سبق أن أعلن عن خطة سلام الشرق الأوسط، في إطار ما يعرف بصفقة القرن، بشأن الصراع بين فلسطين وإسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي".



وأردف كوشنر أنهم اتصلوا بالإدارة الفلسطينية بشأن تعليق خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية في الوقت الحالي.



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وقال كوشنر: "المسؤولية الآن على عاتق الفلسطينيين، نحن نرحب بهم كلما جلسوا إلى طاولة المفاوضات".



والخميس، أعلن الرئيس ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.

وتعتمد إسرائيل في مخطط "الضم" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي أعلنها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتضمنت إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.