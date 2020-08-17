تسيير الدورية التركية الروسية الـ 25 في إدلب

أنقرة / الخليج 365

سيرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الـ 25، الإثنين، على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الدورية الـ 25 جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

وأضافت أن إحدى مركبات الجيش التركي تعرضت لهجوم إرهابي، ما أدى إلى خسائر طفيفة في المركبة.

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وأكدت أن القوات طوقت مكان إطلاق النار على المركبة التركية، وتواصل عمليتها بالمنطقة.

وتأتي الدوريات ضمن إطار اتفاق موسكو المبرم في 5 مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.