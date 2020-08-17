مسؤول ليبي: اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي "صفقة عار"

إسطنبول/ الخليج 365

انتقد عضو مجلس الدولة الليبي، عبد الرحمن شاطر، الإثنين، اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، واصفا إياه بـ"صفقة العار".

وقال شاطر، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه بفضل التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب "يتحقق حلم إسرائيل ببسط نفوذها من الفرات إلى النيل".

وأردف: "حكام يستسلمون طواعية وبأريحية كاملة لمن كانوا يعتبرونه كيانا عدوا للأمة العربية".

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واستطرد: "انقلبت الموازين وتغيرت القيم ووئدت النخوة ومعها شرف العروبة (..) صفقة عار هذا القرن".



وفي وقت سابق الإثنين، وجّه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، دعوة إلى محمد بن زايد، لزيارة إسرائيل.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.