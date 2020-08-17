إعلان نتائج القبول النهائي للأمن العام على رتبة “جندي” رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) رجال. وبيّنت أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ومتطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result .

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