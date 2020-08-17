وقال نتنياهو، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": ليس مفاجئا أن تعترض إيران على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.
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ونوه إلى أن "الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة، وأن تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا".
وأردف "تعاوننا مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة في كافة المجالات وخصوصا أن الإمارات بطلة في الريادة".
نتنياهو: نحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية.
وأشاد بمن دعم هذه الإتفاقية مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من العرب كانوا داعمين لها منوها "لوجود تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
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وتابع "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".
بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس الفائت، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".
كانت هذه تفاصيل خبر واصفا الإمارات "بالبطلة"... نتنياهو: الاتفاقية ستسهم في إرساء السلام والريادة في كافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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