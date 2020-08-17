واصفا الإمارات "بالبطلة"... نتنياهو: الاتفاقية ستسهم في إرساء السلام والريادة في كافة المجالات

وقال نتنياهو، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": ليس مفاجئا أن تعترض إيران على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

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وأضاف "سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية مع دولة الإمارات ستسهم في إرساء السلام".

ونوه إلى أن "الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة، وأن تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا".

وأردف "تعاوننا مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة في كافة المجالات وخصوصا أن الإمارات بطلة في الريادة".

نتنياهو: نحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية.

وأشاد بمن دعم هذه الإتفاقية مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من العرب كانوا داعمين لها منوها "لوجود تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل".

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وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

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وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس الفائت، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".