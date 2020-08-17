الرئيس التونسي يناقش ملف الهجرة مع وفد إيطالي

وضم الوفد الإيطالي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، كلا من لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ولوتشيانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية، و يلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية.

© REUTERS / Stringer

وناقش الوفد ملفات عديدة أبرزها دفع الاستثمار والتنمية المتضامنة وتعزيز التعاون الأمني والقضايا المرتبطة بالهجرة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اللقاء، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة عبر دعم جهود التنمية في البلدان الأصلية والتشجيع على الهجرة النظامية.

واعتبر سعيد أن الحلول الأمنية وحدها، ليست كفيلة بالقضاء على الهجرة غير النظامية.

© Photo / Tunsian presidency استقبال الرئيس التونسي لوفد إيطالي

من جانبهم، جدد المسؤولون الإيطاليون والأوروبيون دعمهم السياسي والاقتصادي لتونس وعزمهم على مساندة الجهود الوطنية للتنمية، من خلال التشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل خاصة في المناطق الداخلية.

© Photo / tunsian presidency Advertisements استقبال الرئيس التونسي لوفد إيطالي

من جهته، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو أن اللقاء كان مثمرا، وهو مواصلة لحوار تاريخي بين تونس وإيطاليا.

© Photo / tunsian presidency استقبال الرئيس التونسي لوفد إيطالي

وأعرب الوزير الإيطالي عن استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم، متوجها بالشكر لتونس على تكثيف المراقبة على الهجرة غير النظامية.

© Photo / tunsian presidency استقبال الرئيس التونسي لوفد إيطالي

وأوضح دي مايو أنه لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية، مشيرا إلى مواصلة التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي.