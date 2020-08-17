شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه من الشيخ «السديس» بشأن الخطط التشغيلية للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالات الرئاسة بالبدء في مناقشة الخطط التشغيلية المعدة للمسجد الحرام ومرافقه خلال الفترة المقبلة.

وشدد معاليه على ضرورة العمل بكل جهد، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لتأدية المهام المناطة بالجميع وفق التوجيهات؛ للوصول بالعمل لأعلى مستوى في بيئة آمنة.

وأكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على الحرمين الشريفين والخدمات المقدمة فيهما لمرتاديهما.