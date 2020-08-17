هذا النوع من الملابس يحمي الإنسان من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نشرت صحيفة "أزفيستيا" الروسية أن علماء في وكالة الصحة العامة في كندا وجامعة مانيتوبا اكتشفوا أنه عندما تم وضع SARS-Cov-2 على أنسجة قطنية 100 ٪ مات الفيروس في أقل من يوم ولم يتم العثور عليه. وذلك نظرًا لأن العباءات الطبية والعديد من الملابس اليومية مصنوعة من القطن.



Advertisements

وخلص العلماء الى انه يمكن للأطباء والأشخاص العاديين على حد سواء الاستفادة من الميزة الصحية للمادة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستنتاج أن استخدام الأقنعة القطنية هو الأكثر أمانًا وفائدة بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال ستانيسلاف أوتستافنوف الباحث الرائد ونائب رئيس المختبر الروسي لتحليل مؤشرات صحة السكان ورقمنة الرعاية الصحية "إذا وضعت ملابس قطنية في خزانة، فيمكن اعتبارها آمنة من فيروس كورونا بعد يوم واحد". مشيرا إلى أنه من المهم دراسة الأنسجة المختلفة، لأنه من الضروري الآن فهم الظروف التي ينجو فيها الفيروس ويموت بشكل أسرع، حسب قوله.

وبالنسبة للأقنعة فقد أفاد الخبراء بأن القماش القطني على شكل قناع متعدد الطبقات يقي من الفيروس، على الرغم من أنه أسوأ قليلاً من الطبي، لكنه نجح في حجب قطرات الجهاز التنفسي التي تنشر فيروس كورونا.