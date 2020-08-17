رئيس روسيا البيضاء: لا انتخابات جديدة ومستعد لتقاسم السلطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة بلتا للأنباء، أن رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، قال الاثنين، إنه مستعد لتقاسم السلطة وتعديل الدستور، لكنه لن يفعل ذلك تحت ضغط المحتجين.

ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله، إن العمل جارٍ على تعديلات دستورية محتملة، يمكن أن تعيد توزيع السلطة. ونسبت الوكالة إلى لوكاشينكو قوله، إنه لن يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة، على الرغم من الدعوات من المعارضة والاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، متابعاً: «لا تتوقعوا مني أن أفعل شيئاً تحت ضغط، هذه الانتخابات الجديدة لن تحدث».