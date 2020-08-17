شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس روسيا البيضاء: لا انتخابات جديدة ومستعد لتقاسم السلطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة بلتا للأنباء، أن رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، قال الاثنين، إنه مستعد لتقاسم السلطة وتعديل الدستور، لكنه لن يفعل ذلك تحت ضغط المحتجين.
ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله، إن العمل جارٍ على تعديلات دستورية محتملة، يمكن أن تعيد توزيع السلطة. ونسبت الوكالة إلى لوكاشينكو قوله، إنه لن يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة، على الرغم من الدعوات من المعارضة والاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، متابعاً: «لا تتوقعوا مني أن أفعل شيئاً تحت ضغط، هذه الانتخابات الجديدة لن تحدث».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس روسيا البيضاء: لا انتخابات جديدة ومستعد لتقاسم السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.