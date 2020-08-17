بن زايد يكرم امرأة إماراتية ويصفها بالنموذج الأصيل للمرأة في المجتمع

ووجه بن زايد تحية شكر وتقدير لما تقوم به غبيشة عبر حسابه الشخصي على تويتر، التي تمثل نموذجاً أصيلاً للمرأة في دولة الإمارات، وقال: "نفخر بها وبمبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع، وما تقوم به محل تقدير وعرفان لدينا".

​وأضاف بن زايد أن: "قيادة دولة الإمارات ومجتمعها يعتزون بهذه النماذج الإيجابية المعطاءة من مواطنين ومقيمين، ويثمنون دورهم المخلص لهذه الأرض الطيبة، بمبادراتهم المجتمعية، ومواقفهم الأصيلة في مختلف الظروف".

وتابع: "مجتمع دولة الإمارات سيبقى بخير بإذن الله، طالما فيه مثل هذه النماذج المخلصة، والمتفانية في عطائها وبذلها وخدمة مجتمعها".

​وأعربت غبيشة الكتبي عن بالغ سعادتها بمبادرة سموه بالاتصال الهاتفي، مشيرةً إلى أن هذا الاتصال تقدير كبير لها، ويمثل حافزاً لمواصلة بذل مزيد من العطاء في خدمة المجتمع والوطن، الذي لم يدخر جهداً في توفير مختلف سبل الحياة الكريمة لأبنائه ولكل مقيم على أرضه.