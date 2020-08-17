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وبحسب بيان المؤسسة "سيتم استقبال طلبات البيع بالتقسيط لشراء القرطاسية والحقائب المدرسية اعتباراً من يوم غد وفق نجم مبيناً أنه تم الإيعاز لجميع القائمين على عمل فروع السورية للتجارة في المحافظات لتقديم كل التسهيلات لأسر وعوائل الطلبة".
وأكد نجم أن "جميع المستلزمات المدرسية من قرطاسية وحقائب وألبسة متوافرة في جميع الصالات بنوعية ترضي الأذواق وبتشكيلة واسعة وأسعار تنافسية".
كانت هذه تفاصيل خبر تقسيط بقيمة 100 ألف ليرة... قرار جديد من "السورية للتجارة" للعاملين في الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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