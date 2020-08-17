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تقسيط بقيمة 100 ألف ليرة... قرار جديد من "السورية للتجارة" للعاملين في الدولة

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© Sputnik . Mohammad Damour

أوضح مدير عام المؤسسة، المهندس أحمد نجم، بحسب ما نشرته "السورية للتجارة" عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "هذا القرار اتخذ بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد وفي إطار سعي المؤسسة الدائم للتدخل الإيجابي لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين ولا سيما أصحاب ذوي الدخل المحدود".

وبحسب بيان المؤسسة "سيتم استقبال طلبات البيع بالتقسيط لشراء القرطاسية والحقائب المدرسية اعتباراً من يوم غد وفق نجم مبيناً أنه تم الإيعاز لجميع القائمين على عمل فروع السورية للتجارة في المحافظات لتقديم كل التسهيلات لأسر وعوائل الطلبة".

وأكد نجم أن "جميع المستلزمات المدرسية من قرطاسية وحقائب وألبسة متوافرة في جميع الصالات بنوعية ترضي الأذواق وبتشكيلة واسعة وأسعار تنافسية".

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