مصر... الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

وبيّن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1616 لسنة 2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وتابع أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل.
وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
من ناحية أخرى، اعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، أنها ستستطلع هلال شهر المحرم لعام 1442هـ يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس/آب الجاري.
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