الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البحثي لمكافحة كورونا... صورة

ويهدف التعاون إلى الاستفادة من مجالات خبرة كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وشركة "Pluristem" في العلاجات الخلوية لتوفير طب تجديدي لا تقتصر فائدته على مواطني الدولتين فقط بل يعود بالنفع على الإنسانية ككل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

​بهذا الصدد قالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة التنفيذية لبرنامج زراعة نخاع العظام في أبوظبي: "حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً على الشمولية في إيجاد حلول لتحديات عالمية، جامعةً بين الكفاءات المختلفة التي تأتي من دول متنوعة. وقد اتبعنا نحن في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ذات النهج، كما هو واضح في تنوع الخبرات بين زملائي وشركائنا الدوليين".

وقد اتفق الطرفان على تبادل نتائج الأبحاث والعينات، والتعاون في استخدام المعدات وفي إجراء الاختبارات، وجميع الأنشطة الأساسية الأخرى المتعلقة بتطوير العلاج والبحث في العلاجات الخلوية لمجموعة واسعة من الحالات الطبية بما فيها فيروس كوفيد-19.

وأكد ياكي ياناي، الرئيس التنفيذي، رئيس شركة "Pluristem" أهمية هذا التعاون قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والتي ستمكننا من تبادل المعرفة والخبرات والتي من شأنها تعزيز مجال الرعاية الصحية في دولنا وخارجها. إننا نرى علوم الحياة والطب التجديدي جسراً لتوثيق روابط السلام وضمان الازدهار والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره، ومن واجبنا كقادة أعمال وعلماء أن ندفع إلى الأمام كافة الجهود لتعزيز التعاون وتشجيع الابتكار والتعليم. نحن نفتخر بأن نكون في المقدمة خلال هذه اللحظة التاريخية المهمة."