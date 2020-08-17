نائب لبناني: المنظومة الحاكمة حرمت اللبنانيين من حقوقهم

وأفاد البيان: "المجتمعون وقفوا بداية اللقاء، دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الانفجار الجريمة في مرفأ بيروت، ثم تناولوا المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، ولا سيما كل ما يتعلق باللاجىء الفلسطيني، بخاصة في ظل الانهيارات الاقتصادية والمالية وتأثيراتها الاجتماعية على اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء. كما تناولوا الحقوق المدنية والانسانية للاجىء الفلسطيني في لبنان ولا سيما الحق في العمل"، بحسب ما ذكرت قناة "mtv" اللبنانية.

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وأشار سعد خلال اللقاء، إلى أن "المنظومة الحاكمة في لبنان قد حرمت اللبنانيين من حقوقهم، وأوقعتهم في البطالة كما حرمت الفلسطينيين من كل الحقوق"، مؤكدا "أهمية أن تضم سياسات الحكومة المقبلة الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للاجىء الفلسطيني الذي حرم منها على مدى سنوات خلال تولي الحكومات المتعاقبة". وطالب بـ"تكثيف النضال المشترك اللبناني والفلسطيني للضغط من أجل اقرار هذه الحقوق التي تعزز بالتالي من نضال اللاجىء الفلسطيني من أجل الحصول على حق العودة"، لافتا إلى "أهمية أن تتحمل الأنروا كامل مسؤولياتها تجاه اللاجىء الفلسطيني في لبنان بخاصة في ظل الظروف القاسية التي نعيشها اليوم".

ولفت البيان إلى أن "المجتمعين دانوا سياسة التطبيع، ولا سيما اعتراف الإمارات بإسرائيل، وطالبوا الدول العربية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية وعدم الهرولة باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني".