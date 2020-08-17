وبحسب شبكة "فلسطين" الإخبارية، "أصيب مواطن في الـ50 من عمره، وهو من ذوي الإعاقة، أصيب برصاص جنود الاحتلال في قدمه بعد إطلاق النار عليه بحجة حيازته سكينا، لكن تبين أنه أعزل ولم يكن يحمل شيئاً".
ونشرت إحدى صفحات موقع "تويتر" فيديو يوثق الحادثة على حاجز قلنديا شمالي القدس.
وأغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز أمام المركبات الفلسطينية في الاتجاهين، ثم أعاد فتحه لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يطلق النار على رجل عاجز مسن في القدس... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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