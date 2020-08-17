وزير خارجية عمان يتحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي

كما تلقى الوزير أيضا اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.

وذكر بيان الوزارة أنه، خلال الاتصال مه الوزير الإسرائيلي، "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".

​وتابع: "كما تلقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في وقت لاحق اتصالاً هاتفياً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما أكد بن علوي على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.