شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تقرر إرسال عسكريين لتدريب ميليشيات الوفاق في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية أن قطر قررت إرسال مستشارين عسكريين لتدريب العناصر الليبية، فيما أكد العميد خالد المجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن قطر وتركيا قدمتا كل شيء لتشكيلات الوفاق.

وأضاف مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، فى تصريحات لقناة العربية اليوم الإثنين، أن الجيش الليبي مستعد لكل الاحتمالات، مشيرا إلى أن المعركة على أرض الواقع اختلفت كثيرا عما كانت عليه سابقا.

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فى غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من وجود خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر لطرفي النزاع.

وأكد ماس في تصريحات أدلى بها من طرابلس التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، ضرورة البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة.

ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية، أن مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.، من جانب آخر، دعا وزير الخارجية الألماني إلى ضرورة ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.