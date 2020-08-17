شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يدعو إلى التشدد فى إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى التشدد العام في تطبيق القواعد الوقائية والصحية التي تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" وتفشيه في المجتمع اللبناني.
وطالب رئيس المجلس النيابي - في تصريح اليوم،الاثنين، من جميع رؤساء المجالس المحلية وجموع اللبنانيين، الالتزام التام بإجراءات الحماية الصحية التي سبق وأعلنتها وزارة الصحة وسائر سلطات الدولة المعنية لمواجهة الوباء.
ويشهد لبنان في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا متزايدا وكبيرا في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، على نحو أوصت معه وزارة الصحة اليوم بإصدار الحكومة لقرار بالإغلاق العام لمدة أسبوعين في كافة أرجاء لبنان في سبيل احتواء تفشي الوباء.
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