شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل ملك البحرين يستقبل السفير المصرى بالمملكة ويشيد بالعلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب على أهمية مواصلة البناء على ما تم إنجازه في مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون المتميز بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يعكس اهتمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية.



جاء ذلك لدى استقبال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين ، ونوه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين وبرعاية فائقة من الملك تسعى دائماً إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في شتى المجالات، بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين ، مشيدا بالدور الدبلوماسي البارز الذي يقوم به السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين لما فيه صالح البلدين الشقيقين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه، أعرب ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيدا بمسار العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومجالات التنسيق والتعاون بين البلدين لما فيه صالح البلدين، مؤكدا حرص جمهورية مصر وتطلعها نحو مزيد من التعاون المشترك مع المملكة في مختلف المجالات.