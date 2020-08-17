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الرئيس التونسى يؤكد دعم التعاون لإيجاد حلول للحد من الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد استعداد بلاده المستمر لتطوير التعاون مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة.

 

وشدد الرئيس التونسي - خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على هامش جلسة عمل تونسية إيطالية أوروبية اليوم ،الاثنين، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - على تضافر كل الجهود من أجل وضع مقاربة شاملة اجتماعية وتنموية تشجع المهاجرين على التمسك بالعيش في بلدانهم الأصلية.

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من جهته.. قال وزير الخارجية و التعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو: "إنه لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير شرعية على الأراضي الإيطالية، فالدخول بهذه الطريقة يعني الترحيل".

 

وأوضح أن بلاده ستواصل مساعدة تونس، مشيرا لما أعرب عنه الاتحاد الأوروبي بخصوص اعتنائه بالمسألة وتكثيف الجهود للحد من الظاهرة.

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