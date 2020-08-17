متحدث: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس فى الإمارات منذ 3 أغسطس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم العائلة المالكة في إسبانيا اليوم الاثنين، إن الملك السابق خوان كارلوس موجود في الإمارات العربية المتحدة منذ الثالث من أغسطس مؤكدا ما ورد في تقرير لمحطة تي.في.إي التلفزيونية الحكومية.

وفي بيان صدر في الثالث من أغسطس ، قال خوان كارلوس إنه سيغادر البلاد إلى مكان لم يحدده بعد.

وردا على سؤال اليوم الاثنين عما إذا كان تقرير تي.في.إي صحيحا قال متحدث باسم العائلة المالكة "هذا ما أبلغنا به الملك خوان كارلوس".