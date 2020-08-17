شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانية يبحث تطورات المنطقة مع نظيره الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العمانية تلقى وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاسرائيلي جابي اشكنازي. تم خلال الاتصال التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.
وبحسب الخارجية العمانية، تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي.
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