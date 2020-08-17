شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 28 حالة وفاة و1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، تسجيل 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي إلى 299.914 حالة، مقابل شفاء 1432 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 268.385 حالة، وتوفى 28 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 3436 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

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وأمس، أعلنت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن رصد 1227 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 1413 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 25 أبريل عندما تم تسجيل 1223 إصابة خلال 24 ساعة.

وقفزت حصيلة الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع، إذ سجلت الوزارة 39 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 31 وفاة أمس)، في أكبر حصيلة منذ 21 يوليو عندما تم رصد 44 وفاة وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 298542، بما في ذلك 3408 حالات وفاة و28181 حالة نشطة، منها 1774 مريضا في حالة حرجة.