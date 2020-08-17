شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحث إسرائيل على استئناف مفاوضات السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاسرائيلي جابي اشكنازي وتم التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.
وحسب بيان للخارجية العمانية، تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي.
كما تلقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في وقت لاحق اتصالاً هاتفياً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وبدوره أكد يوسف بن علوى على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الاقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.
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