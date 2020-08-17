شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تساهم بـ20 مليون يورو إضافية لمساعدة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، أن بلاده ستقدم 20 مليون يويو إضافية لتخفيف المعاناة عن لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت وفقا لمركز جينيف للاستثمار في أفريقيا.

وفى وقت سابق تم التعهد بتقديم 252.7 مليون يورو كمساعدات فورية في مؤتمر دولي للمانحين من أجل لبنان المتضرر من الأزمة. حضره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالاشتراك مع الأمم المتحدة، في اجتماع استمر حوالي ساعتين ونصف الساعة.

وتحدث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حول أكثر من 200 مليون يورو من المساعدات. وقال ماس في مقابلات اعلاميه "ألمانيا وحدها ستقدم مساهمة إضافية قدرها 20 مليون يورو لتخفيف المعاناة الأكبر التي تعاني منها بيروت حالياً"، مضيفاً أنه كان من المذهل رؤية عدد الدول التي شاركت. تقدم فرنسا 30 مليون يورو كمساعدة