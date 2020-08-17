شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يؤكد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإنجاز مهام البناء فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإحداث التغييرات الجذرية التى نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة والعمل من أجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير، داعيا إلى أهمية الدعم السياسى والشعبى والعمل بروح الوحدة لإنجاز المهام وإنتاج نموذج سودانى يفتح الأبواب للمستقبل ويعبد الدروب للانتقال، وذلك بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالي.





وقال حمدوك، عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، مرّ عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى والذى تشكلت على إثره هياكل الحكومة الانتقالية التى لا تزال تنتظر تكوين المجلس التشريعى لتكتمل أضلعها.





وأوضح حمدوك، أنه تمّ تعيين الولاة المدنيين، وهى خطوة فى طريق إكمال بناء الحكم المدنى، نقف مواجهين بتحدى السلام الذى قطعنا فيه خطوات فى مرحلته الاولى والتى تكاد أن تكتمل باتفاق الترتيبات الأمنية مع أطراف عملية السلام، الذى يجرى التباحث عليه فى جوبا، مشيرا إلى أنه تتبقى المرحلة الثانية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة الأستاذ عبدالعزيز الحلو.





وتابع حمدوك، أن الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية جاءتا بهدف أن يقف نزيف الدم السودانى الغالى وأن نفتح لشعبنا ووطننا آفاق لمستقبل أفضل تُظلله رايات شعار الثورة حرية، سلام وعدالة، مؤكدا أن قضايا تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا تظل أحد أهم المهام التى تواجهنا والتى نعمل من أجلها لإنتاج نموذج سودانى للعدالة الانتقالية يفتح الأبواب للمستقبل ويُعبّد الدروب للانتقال.

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وكشف حمدوك، أن مهام إدارة الدولة المحملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التى نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة ليس بالأمر السهل، بل طريق متعرج بين صعود وهبوط.





وأكد حمدوك، أن جهاز الدولة يحتاج الى إعادة بناء وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايد بين المواطنات والمواطنين وخدمى وفاعل، مشيرا إلى أن هذه المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسى والشعبى الممكن وأن نعمل بروح الوحدة، وأن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهى العمل من اجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير.



