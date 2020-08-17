شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى يؤكد مواصلة دعم وتوطيد العلاقات مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مواصلة دعم وتوطيد العلاقات التي تجمع البحرين والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى مستويات وآفاق التعاون على كافة الأصعدة بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم ،الاثنين، الفريق بحري جيمس مالوى قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس قائد القوات البحرية المشتركة؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله؛ حيث استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد ولي العهد البحريني بالجهود التي بذلها الفريق جيمس مالوي في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات خاصة العسكرية والدفاعية.
من جهته.. أعرب المسؤول الأمريكي عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني، على ما يوليه من اهتمام متواصل لتعزيز العلاقات بين البلدين.
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