وزير الخارجية الإسرائيلي يهاتف نظيره العُماني

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

تلقى وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في تصريح على حسابها في تويتر إن الاتصال تطرق إلى "التطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضافت "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".

وفي ذات السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن أشكنازي وبن علوي "بحثا التطورات في المنطقة".

من جهته، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن المسؤولَين الإسرائيلي والعماني "بحثا اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف "أكد السفير العماني الحاجة لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

واتفقت إسرائيل والإمارات، الخميس، على تطبيع العلاقات بينهما.

وندد الفلسطينيون، بالاتفاق، واعتبروه "خيانة" للقضية الفلسطينية، وطعنة لمبادرة السلام العربية التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، قبل تطبيع العلاقات مع "تل أبيب".

ولم تخفِ إسرائيل وسلطنة عُمان في السنوات الماضية، وجود اتصالات رفيعة المستوى بينهما لم تصل إلى حد التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات.

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